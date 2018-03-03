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此内容发布于2018年3月3日 上午8:05 最后更新 - 2018年3月3日 -08:05

（法新社罗马3日电） 义大利明天将举行国会大选投票，这次选举充斥关于移民和经济的恐惧诉求，民粹和极右派政党看好本身在这次选举将大有斩获。

由于规定投票前一天不能进行竞选活动，因此各党昨天举办选前最后一场造势活动，最后在极右派和反法西斯派爆发冲突下，激烈的竞选活动划下句点。

大选结果还在未定之天，最后可能出现反体制派的五星运动（Five Star Movement）、前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）领导的右翼联盟，以及执政的中间偏左民主党（Democratic Party）三足鼎立局面。

贝鲁斯柯尼本身因税务诈欺定罪不能出任公职，但他还想在政坛扮演重要角色，因此抛出由欧洲议会议长塔加尼（Antonio Tajan）出任总理的构想。

然而，贝鲁斯柯尼的如意算盘面临友党联盟（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）的挑战。萨尔维尼野心十足，他利用反移民和疑欧言论煽动选战。

前白宫策士巴农（Steve Bannon）接受「纽约时报」访问时说，义大利的选举「是一切的缩影，是纯粹的民粹主义」。

巴农将五星运动和联盟党的结盟称为「终极梦想」。

目前人在义大利，展开欧洲行的巴农告诉纽时：「，与英国走向脱欧以及美国人选出川普相比，义大利人以更短的时间往前跨出一步。」（译者：刘淑琴/核稿：徐崇哲）

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