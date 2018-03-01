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此内容发布于2018年3月1日 上午4:20 最后更新 - 2018年3月1日 -04:20

（法新社罗马1日电） 义大利大选即将于4日登场，各界关注。义大利自二次世界大战结束，建立共和政体以来，历经超过60任政府。对于政治不确定性，义大利人早已习以为常。

但在政治势力四分五裂，加上结合比例代表制和得最多票即当选的复杂新选举制度下，义大利民众可能会在5日一早醒来发现出现以下3种结果中的一种。

●右翼联合政府

罗马国际社会科学自由大学（ Luiss University）政治系主任达里蒙特（Roberto D'Alimonte）说：「3股主要竞选势力不太可能取得过半席次，但有一个可能可以，那就是右翼（联盟）。」

右翼联盟结合4个党，当中最大的是义大利前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）领导的中间偏右义大利前进党（Forza Italia ，FI），以及极右派的联盟（League）。

贝鲁斯柯尼已和联盟党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）达成共识，一旦夺得过半席次，两党谁得最高票就由谁组阁。

贝鲁斯柯尼因税务诈欺调查而被禁任公职，他曾表示，义大利前进党若成为最大党，将属意由塔加尼（Antonio Taja）负责组阁。然而，塔加尼还没决定是否打算放弃欧洲议会议长的职位。

一旦联盟成为最大党，而贝鲁斯柯尼也信守承诺并在背后力挺，将由萨尔维尼出任总理。

●大联合政府

欧盟则押注义大利出现类似德国的大联合政府，由义大利前进党（FI）和中间偏左的民主党（Democratic Party，PD）组阁。这两党都是亲欧政党。

贝鲁斯柯尼和民主党党魁伦齐（Matteo Renzi）在竞选时都不敢暗示会有这样的可能性，但这种情况确实在上一次2013年大选时发生过。

另一假设是联盟和反体制政党五星运动（Five Star Movement，M5S）结盟。但此一结盟不一定可以拿下足够票数，且会受到两党内部激烈反对。

●国会席次皆未过半

根据2月中旬的最新民调，38%受访选民可能票投右派联盟（前进义大利党占17%，联盟13%），五星运动则是28%，以民主党为首的中间偏左联盟为26%，但还有数以百万计选民动向未明。

国会若未出现拿下过半席次的政党，简提洛尼（Paolo Gentiloni）将续任总理。同时，总统马达雷拉（Sergio Mattarella）将谘询各国会团体，寻觅可以掌握国会过半席次的人选。倘若没有，义大利可能会重新举行选举。

无论最后结果为何，这些过程得花上一番时间。参众议院新科议员将于23日首次开议，选出各自议长。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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