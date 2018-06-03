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此内容发布于2018年6月4日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月4日 -01:05

（法新义大利波沙洛3日电） 义大利作风强硬的新内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）今天造访南部一家移民中心，矢言不让义国成为「欧洲难民营」，但也表示新政府会对移民采「依循常理」的措施。

萨尔维尼刚在义大利民粹派联合政府接任内政部长，今天前往南部西西里（Sicily）这个难民主要登陆点之一，推动将他拱上大位的反移民政纲。

在艳阳高照的西西里南端港都波沙洛（Pozzallo），萨尔维尼对支持群众说：「义大利和西西里不能成为欧洲的难民营。」

他又表示：「我很肯定非法移民是门生意，没人可以让我怀疑这点…看到有人用孩子性命来图利让我很不爽。」

萨尔维尼说出这番话同时，超过50名移民今天在地中海溺毙，其中突尼西亚南岸外海寻获48具遗体，另有9人在所搭乘的船只于土耳其外海沉没后丧生，死者包括7名孩童。

对逃离北非和中东战乱、迫害和饥荒的难民来说，义大利西西里港都波沙洛是前进欧洲的跳板之一。

不过，虽然萨尔维尼维持着让他当上大官的一贯强硬派争作风，今天谈到非营利组织在海上的救援行动时，用词却有所软化。萨尔维尼先前称这些非营利组织是「走私犯」，指控他们勾结人蛇。

萨尔维尼同时表示，新政府将「不对移民采取强硬措施，而会依循常理」。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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