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此内容发布于2018年3月5日 上午9:20 最后更新 - 2018年3月5日 -09:20

（法新社罗马5日电） 义大利国会选举的部分开票结果出炉，初步显示这次大选没有哪个政党或联盟能够拿下过半席次的多数，似乎将出现僵局国会的局面。

前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）领导的「义大利前进党」（Forza Italia）和目前执政的中间偏左「民主党」（Democratic Party）共组大联合政府，对上崛起的民粹和极右派势力，似乎不再可行。

以下是义大利政坛可能出现的3种局面。

●民粹和极右派结盟

反体制的「五星运动」（Five Star Movement）和极右政党「联盟」（League）虽已排除选后结盟的可能性，但在双方合体可能囊括多数席次下，这是目前唯一的选项。

根据最新开票结果预测，两党可望在众议院630席中拿下355席，并在参议院315席中取得168席。

两党都是强烈的疑欧派，其中联盟党党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）被批评煽动种族紧张。两党一旦结盟，恐对欧洲造成震撼。

●右翼结盟

初步开票结果预测右翼联盟得票率只有37%，其中联盟拿下18%选票，贝鲁斯柯尼的义大利前进党则拿下14%。在这种情况下，右翼联盟政府显得遥不可及。

义大利这次大选首度实施新选举法，国会最后席次结果难以预测。新选举法结合比例代表制和得最多票即当选的复杂制度。

一旦右翼联盟拿下过半席次，联盟党得票率又领先义大利前进党，极右派的萨尔维尼（Matteo Salvini）将可望获提名出任下届总理。

●政治僵局

倘若没有任一方明确过半，总统马达雷拉（Sergio Mattarella）可能选择让目前总理简提洛尼（Paolo Gentiloni）的中间偏左政府留任。

如此一来，将有时间成立一个临时政府，修改选举法，以及举办新选举。

但这个过程恐怕要花上一番时间，因为谘询过程要等到国会新科议员于23日首次开议，选出议长后，才得以展开。

义大利上一次于2013年出现的政治僵局，最后历经2个多月才成立政府。

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