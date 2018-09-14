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此内容发布于2018年9月14日 上午8:50 最后更新 - 2018年9月14日 -08:50

（法新社义大利热那亚14日电） 义大利热那亚（Genoa）的莫兰迪桥（Morandi Bridge）上月14日断裂，夺走43人性命，这座港口城市正抚平伤痛，无家可归的灾民勇敢迎向未来。

与16岁女儿一同逃离家园的吉科（Giovanni Genco）说：「因为我晚上上班，那天在家里睡觉。上午11时36分，我听到一声巨响。」

「我从来没想过是桥梁（断裂）。因为一个风暴来袭，正在下雨，我以为是雷声或也许是地震。」

桥梁断裂后，数百人从脆弱、有危险的「红区」撤离，吉科、他的妻子、女儿和岳父岳母就是这些人之一。

他被允许返家拿取一些财物，随后房屋将被拆除。

吉科说：「如果我回去，我肯定会哭。」他的眼泪在眼眶打转。他说，管理桥梁的Autostrade per l'Italia公司「毁掉我们20多年的生命」，因为家就是他们的一切。

这位50岁的钢铁工人希望能在月底前租下一套公寓，因为「住在邻近地区的饭店很难维生」。

「我在这里长大，我的朋友都在这里，我的足球俱乐部、一切都在这里。我在热那亚已经待了30多年，我在这里生活30多年，这里就是我的生命。」（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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