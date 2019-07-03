此内容发布于2019年7月3日 下午4:50

（法新社罗马3日电） 义大利斯特龙伯利岛上一座火山今天激烈喷发，造成一位登山健行客丧生，也吓得许多游客逃进海里。

斯特龙伯利岛（Stromboli）这座火山是已知的活火山，但今天出现两次特别激烈的喷发。

义大利国家地球物理与火山学研究中心（INGV）表示，火山口的中间偏南侧出现两次大喷发，其中一次是岛上有纪录以来最大规模的喷发。火山喷发时烟柱高达两公里，喷发前熔岩即由火山口溢出。

紧急救护人员佛提（Calogero Foti）告诉义大利国家电视台（RAI）：「不幸有一位男子丧生，还有数人受伤，但没有人伤势严重。」

义大利艾吉新闻社（AGI）报导，遇难的35岁男子来自西西里岛的墨西拿（Messina），他当时和一位巴西籍同伴一起健行，那位巴西人有脱水现象，而且饱受惊吓。

他们健行的地点高度不到400公尺，超过这个高度依规定要由向导带路。

海军已派出一艘舰艇到这个面积12平方公里的小岛，以防可能需要撤离民众。已有70位居民和游客先行撤离。

各通讯社引述岛上教士龙戈（Giovanni Longo）说：「当时火雨从天而降，感觉像身在地狱。」

他表示，还不清楚火山喷发时山上是否有登山客。

火山这次喷发导致山下村庄许多地方起火，媒体报导，许多游客吓得逃到海里，居民则是躲在家里。

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