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此内容发布于2018年6月5日 上午9:35 最后更新 - 2018年6月5日 -09:35

（法新社罗马5日电） 义大利新民粹政府领袖孔蒂宣誓就职以来，今天首度到国会发表政策演说，他誓言在欧洲联盟内重新分配移民，并重新检视欧盟对俄罗斯的制裁。

总理孔蒂（Giuseppe Conte）结束参议院的演说后，国会接下来可望通过对新内阁的信任投票。

义大利历经近3个月政治动荡，令欧盟官员忧心以及金融市场饱受惊吓后，孔蒂领导的疑欧派政府于1日宣誓就职，这是由极右和疑欧派政党结盟组成的联合政府。

孔蒂原是法律人，没有多少政治历练，且无政府经验，受到极右的联盟党（League）领袖萨尔维尼（Matteo Salvini）和反体制五星运动（Five Star Movement）党魁迪马尤（Luigi Di Maio）推举出任总理，这两人目前都是孔蒂的副手。

孔蒂的首次政策演说，重申执政联盟的几个重大宣言主题，包括对移民采取强硬路线，扬弃经济撙节，以及对莫斯科采取和解姿态。

孔蒂对参议员说：「我们要降低公共债务，但我们要透过成长来达成，而非靠撙节措施。」

「我们将强力要求翻修都柏林规则（Dublin Regulation），以尊重公平分摊责任，并获得自动强制分配寻求庇护者的系统。」

欧洲联盟内政部长今天将会面，讨论可能改革引发争议的都柏林规则，这个规则要求难民必须在进入欧盟的第一个成员国申请庇护。（译者：罗苑韶/核稿：刘学源）

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