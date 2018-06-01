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此内容发布于2018年6月1日 上午10:20 最后更新 - 2018年6月1日 -10:20

（法新社罗马1日电） 义大利新的联合政府今天宣示就职，未来的政策可能混合极右派、反建制和疑欧派诉求，令人对这个欧洲第3大经济体接下来发展产生许多疑问。法新社试图解答下列5个迫切问题。

●义大利是否脱离欧元区？

联合执政的联盟党（League）和五星运动（Five Star Movement）都曾公开批评欧洲联盟，疑欧派大将萨佛纳（Paolo Savona）也入阁，但义大利新政府的施政计画并未主张片面退出欧元区。

五星运动曾公开放弃举行脱欧公投的念头。联盟党也有签署施政计画，承诺留在欧元区。联盟党虽曾称欧元是「失败的经济和社会实验」，但提议进行改革，长期而言，终究仍会和其他一些国家携手脱离欧元区。

最近的民调显示，6至7成义大利民众反对退出欧元区。

●市场将如何反应？

联盟党和五星运动达成协议组成新政府，起初令市场些许松口气；但当联合政府公布施政计画后，市场反应又逆转。

由于施政计画包含昂贵的措施，并带有疑欧色彩，因此关键的金融指标显示，投资人对义大利的信心正在下降。

10年期义大利公债和同年期德国公债的殖利率差本周稍早曾冲破300个基点，相较之下，3周前为130个基点。两国公债殖利率差曾在2011年飙上近600点，成为当时义大利总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）下台的推手之一。

●联合执政能否持久？

五星运动的领导人迪马尤（Luigi Di Maio）和联盟党领袖萨尔维尼（Matteo Salvini）都强调，他们有意让联合政府做满5年任期，并落实施政计画。但两党在义大利众议院掌握的席次仅较过半数多出32席，在参议院掌握的优势更小。

若要做完任期，他们将必须对同党国会议员保持严格控制，尤其是那些对新结盟持怀疑态度的议员。

●谁掌握大权？

3月大选时，五星运动得票率近33%，联盟党只有17%，因此五星运动在执政联盟掌握较大势力。但萨尔维尼是正在崛起的政治明星，他在联合政府取得重要职位，还宣称自己代表投票给联盟党所属右翼联盟的37%选民。

此外，五星运动创办人、有话直说的前演员贝柏葛里洛（Beppe Grillo），仍对迪马尤带领的政党深具影响力。作风浮夸的前总理贝鲁斯柯尼接下来会有什么行动，也引发揣测。

年事已高的贝鲁斯柯尼和萨尔维尼同属右翼联盟，他勉强同意由联盟党和五星运动协议组成政府，而他的义大利前进党（Forza Italia）不加入。

但这位媒体大亨不赞成新政府的执政计画，加上最近的法院判决推翻他的担任公职禁令，使得贝鲁斯柯尼或许能够再度发挥影响力，他也承诺会担任「合理和充满批判性的反对派」。

●总统能做什么？

义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）否决任命萨佛纳（Paolo Savona）担任经济部长，导致执政联盟必须提名能令欧盟更安心的内阁团队。

马达雷拉由中间偏左派的国会势力选出，他曾表明自己不仅有权否决部长提名人，还能否决财务上不可行的任何法案。

马达雷拉还必须担保义大利遵守对外承诺。特别是萨尔维尼对欧盟严词批评，还赞扬俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），因此马达雷拉也有意密切监督可能改变义国在国际舞台上所扮演角色的任何行动。（译者：张正芊/核稿：徐崇哲）

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