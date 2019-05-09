此内容发布于2019年5月9日 下午1:05

（法新社义大利杜林9日电） 公开持新法西斯立场的义大利出版社阿尔塔福特，今天遭取消参加杜林书展资格。主办单位原允许这间和义大利内政部长萨尔维尼有关的极右派出版社参展，引发外界强烈抗议。

原计画宣传自己新书的阿尔塔福特（Altaforte）社长波拉奇（Francesco Polacchi），被挡在杜林国际书展（Turin International Book Fair）门外。他的着作是访谈反移民的联盟党（League party）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）。

波拉奇因对媒体发言时，将义大利前独裁统治者墨索里尼（Benito Mussolini）形容为「义大利最佳政治家」，还说「些许独裁统治无害」，引发杜林市政府昨天提出投诉。

阿尔塔福特出版社还和义大利新法西斯主义政党卡萨庞德党（CasaPound）有关。外界要求杜林书展剔除这家出版社的呼声越来越高，波兰前纳粹集中营改立的奥斯威辛－比克瑙国家博物馆（Auschwitz-Birkenau State Museum）便扬言带头抵制书展。

在义大利，任何替法西斯主义辩护都犯法，可处6个月至2年徒刑。

波拉奇将他被挡在书展门外形容为「对内政部长的攻击」，还说：「我因为犯下拥有个人意见的罪名，而持续遭到谴责」。他告诉会场外记者，以萨尔维尼为主题的新书，本周末将在杜林另一个新地点发表。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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