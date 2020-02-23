此内容发布于2020年2月23日 下午11:50

（法新社米兰23日电） 义大利武汉肺炎病例激增，全国部分地区实施封锁措施，义大利时尚精品品牌亚曼尼（Giorgio Armani）今天「闭门」举行米兰时装周大秀。

义大利已确诊152起武汉肺炎病例，多数病例集中在米兰东南方约70公里的小镇科多诺（Codogno）。目前已有3起死亡病例。当局已对北部多个城镇数以万计民众实施旅行和行动限制。

米兰今天结束5天的时装周，疫情引发的焦虑不安感已经蔓延到伸展台上。

亚曼尼表示会在空无一人的空间举行女性时装展，预防观秀宾客染病。

亚曼尼昨天在声明中说：「这项决定是为了维护所有受邀宾客健康，让他们不必前来拥挤的空间。」

这场秀今天也同步在亚曼尼官网、影音社群平台Instagram和脸书（Facebook）网页串流直播。

义大利时尚品牌Dolce & Gabbana采取的作法较为和缓，照常举行活动。

但对部分出席人士来说，想到要跟一群人一起挤进秀场和派对，就足以引发焦虑感。

一名在Fendi展示室工作的女子说：「我们都和数百人有过接触，想到种种互动就令人不寒而栗。」

尽管部分群众感到恐惧，昨天许多晚宴和派对照样有大批宾客参加，包括精品品牌宝缇嘉（Bottega Veneta）庆祝当天稍早系列设计亮相的盛宴。

部分报导这场发表会的新闻工作者警告，要小心别陷入歇斯底里。

一名义大利时尚刊物记者说：「（人们）对这个病毒的关心逐渐变得危言耸听。我们必须当心，不要陷入恐慌。」（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

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