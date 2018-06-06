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此内容发布于2018年6月7日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月7日 -00:35

（法新罗马6日电） 义大利民粹派新政府取得国会两院信任，今天正式入主这个欧洲第3大经济体的执政体系。

反建制派政党五星运动（Five Star Movement）和极右翼政党联盟党（League）结盟，在众议院获350票赞成、236票反对，另有35票弃权。

参议院昨天通过对新总理孔蒂（Giuseppe Conte）政府的信任投票。

义大利历经数个月政治动荡，让欧洲联盟（EU）官员感到担忧并震撼金融市场，新的执政联盟1日宣誓就职。

53岁的孔蒂来自学术圈，是个政治新手，国会两院投票通过，授权孔蒂执行「改革政府」的计画。

新政计画结合大幅减税及反撙节措施，例如保障最贫穷民众每月能获得基本薪资。但义大利债台高筑，这项计画让许多国内外观察人士感到担忧。

新政府也对移民采强硬态度，承诺抑制新移民入境，并加速驱逐非法移民。

内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）今天进一步表示，他要让庇护中心成为封闭建筑，这样移民「就不会在我们的城市里游荡」。（译者：梁元龄/核稿：林憬屏）

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