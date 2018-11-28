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此内容发布于2018年11月28日 下午11:35 最后更新 - 2018年11月28日 -23:35

（法新社罗马28日电） 尽管左派严词抨击，义大利国会今天仍通过极右派内政部长萨尔维尼推动的强硬反移民及安全法案，当局今后更可轻易驱逐移民，申请居住许可的条件也更为严格。

这道争议性的法案，是由萨尔维尼（Matteo Salvini）所属的联盟党（League）及副总理迪马尤（Luigi Di Maio）的反建制政党五星运动（Five Star Movement）合组的民粹政府于9月提出。

五星运动成员提出一系列修正案后，义大利政府选择用信任投票将法案送进国会两院。参议院通过后，如今众议院也以396票赞成，99票闯关成功。

萨尔维尼告诉记者，「我很高兴，这是值得纪念的日子」，对于「不认为移民是一大问题」的左翼人士批评声浪，他并不在意。

除了放宽驱逐移民的标准，这道法令允许当局在移民被判犯下恐怖主义罪后，剥夺他们的义大利国籍。

此外，这道法令将终结2年期的「人道保护」居住许可，即义大利根据自家法律予移民的一种较低层级的庇护身分，而非国际法。去年有25%的庇护寻求者取得这项许可。

新令将更严格核发居留证，如一年期的「特殊保护」或半年期的「原籍国自然灾害」居留身分。

法令还允许当局以「快速通关」方式驱逐「危险」的庇护寻求者。

义大利难民委员会（Italian Refugee Council）表示严正关切这道新令。联合国难民署（UN Refugee Agency）也说，义大利这道法令未能提供足够保障给弱势或特殊需求族群，例如虐待或酷刑受害者。

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