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此内容发布于2018年6月24日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月24日 -01:35

（法新社罗马23日电） 义大利新上任的民粹主义政府强硬对待地中海上外籍的非政府组织船只，义大利海岸防卫队今天请这类船只遇险时「转向」利比亚求助。

根据义大利媒体，义大利海岸防卫队向地中海上作业的救难船寄发讯息，通知他们说，义大利已不会再作为他们靠岸的据点。

讯息写道：「从现在开始，根据国际海上人命安全公约（Solas Convention），位在利比亚前方区内的船长，将得转向的黎波里中心（Tripoli Centre）和利比亚海岸警卫队（Libyan Coast Guard）寻求帮助。」

在协调地中海上搜救区外的移民救援任务中，义大利海岸防卫队一直扮演要角，当局最新寄发的讯息象徵着海岸防卫队政策转弯。

义大利国防部长特伦塔（Elisabetta Trenta）随后表示，新立场不意味着义大利将限缩在国际上的贡献。

她受媒体SkyTG24采访时说：「政府的立场强硬。」「但这立场永远不会否决移民的权利。如有必要，义大利海军和海岸防卫队船只将会拯救陷困的移民。」（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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