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此内容发布于2018年3月5日 上午9:35 最后更新 - 2018年3月5日 -09:35

（法新社罗马5日电） 义大利这次大选受反移民情绪主导，民粹派与极右派政党急遽崛起，选后形成僵局国会，恐将走入政治死胡同。极右派联盟党与民粹派五星运动领袖今天赶忙出面，争夺治国大权。

昨天国会大选的多数选票已开出，其中，萨尔维尼（Matteo Salvini）带头的疑欧派联盟党（League）领导4党右翼联盟以37%得票率居领先地位。

萨尔维尼曾承诺关闭罗马难民营、驱逐数十万名移民，并力抗伊斯兰教义带来的「危险」。他今天更表示，自己「有权利与义务」治理义大利。

联盟党正往18%得票率挺进，超越右翼联盟选前领袖、媒体大亨贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）的前进义大利党（Forza Italia）。前进义大利得票率已跌至14%。

萨尔维尼锁定中间偏左民主党（DP）前总理伦齐（Matteo Renzi），在记者会上表示：「伦齐带来了不安全和不稳定，而义大利国民选择夺回国家主控权。」

然而，许多选民受够传统党派，也厌倦国内经济机会不足情况，决定支持反体制党派五星运动（Five Star Movement），让他们以单一政党最高得票率32%位居第2，手握左右局势的能力。

「每日事实报」（Il Fatto Quotidiano）头版就写道：「一切都会改变。」这份报纸与五星运动一样，迄今大力抨击眼中「腐败」的传统党派。

五星运动领袖迪马尤（Luigi Di Maio）的下一步，势必影响局势。他今晨才告诉记者：「今天虽然有雨，但还是很棒的一天，简直难以形容。」

迪马尤在记者会上表示：「深感有责任为义大利组建政府。」他又说：「这次选举由五星运动大获胜利，我们是赢家。」

他更表示，为取得国会过半席次，五星运动愿意「与所有政治势力」展开对话。

民调机构YouTrend指出，五星运动料将取得众议院231席，参议院115席，若与联盟党、前进义大利或这回遭重挫的民主党任一党结盟，就能在国会取得多数。

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