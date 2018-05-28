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此内容发布于2018年5月28日 上午3:35 最后更新 - 2018年5月28日 -03:35

（法新社米兰28日电） 义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）否决疑欧派经济学家萨佛纳（Paolo Savona）出任经济部长后，米兰股市今天开盘大涨将近2%。

米兰股市FTSE Mib指数后来涨幅缩小，在台北时间下午3时25分，涨幅为1.2%，来到22670点。

交易商说，义大利政府债券市场和欧元也上扬。

马达雷拉否决萨佛纳任命案，激怒了反体制的「五星运动」（Five Star Movement）和极右派「联盟党」（League），并使他们提名的新总理孔蒂（Giuseppe Conte）放弃筹组新政府。

马达雷拉今天料将要求前国际货币基金（IMF）官员柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）领导临时政府；义国政治、宪政陷入动荡，提前大选似乎无可避免。

贝伦堡（Berenberg）分析师史密丁（Holger Schmieding）指出，马达雷拉「表明他不允许任何可能使义大利迈向与欧洲联盟严重冲突，并可能危及义大利欧元区会员身分的政策」。（译者：陈政一）

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