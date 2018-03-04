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此内容发布于2018年3月4日 上午7:20 最后更新 - 2018年3月4日 -07:20

（法新社罗马4日电） 义大利大选今天登场，最可能出任新总理的欧洲议会议长塔加尼以长袖善舞闻名欧洲政坛。但他与义大利政坛强人贝鲁斯柯尼间的长年亲密盟友关系，也令人怀疑他恐怕只是傀儡。

义大利前总理暨亿万富豪、媒体大亨贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）1日宣布，如果他领导的右派阵营赢得4日国会大选，塔加尼（Antonio Tajani）将是总理人选。

根据最后民调，贝鲁斯柯尼领导的中间偏右义大利前进党（Forza Italia）和极右派的联盟（League）及义大利兄弟党（Brothers of Italy）组成的右翼联盟，以37%支持率领先群雄。

64岁的塔加尼在1990年代初期踏入政坛至今，一直是贝鲁斯柯尼的亲密盟友。他不仅协助贝老创立义大利前进党，还在1994年大选担任贝鲁斯柯尼的发言人。

此后塔加尼转往欧洲联盟（EU）政坛发展，并默默打造闪亮事业，至今已逾20年。他先于1994年进入欧洲议会，2008年进入欧盟执行委员会（European Commission）担任交通事务执委，2010至2014年再转任产业事务执委，2017年又获选为欧洲议会议长。

贝鲁斯柯尼形容塔加尼「知悉整个欧洲事务」。他无可否认讨喜，在欧洲议会和欧盟执委会都以交游广阔闻名。塔加尼所属的欧洲人民党（EPP）一名主管告诉法新社：「他帮了许多人的忙，许多欧洲议会议员欠他人情。」

除了义大利语外，塔加尼还能说法语、英语及西班牙语。盟友称赞擅长沟通的塔加尼以稳健方式主持欧洲议会，避免发生针锋相对的辩论，而聚焦于凝聚共识。

塔加尼也曾形容自己是「共识之人」。法国欧洲议会议员毛林-夏蒂耶（Elizabeth Morin-Chartier）告诉美国政治媒体Politico，塔加尼「在欧洲议会重塑良好的工作环境」。

但批评塔加尼的人质疑他担任议长的效率和投入程度，暗示他对义大利政坛的兴趣一直大过促进欧洲利益。Politico报导，德国欧洲议会议员盖尔（Jens Geier）便表示：「塔加尼一向表现平平，且十分无趣。」

另一方面，塔加尼从未遗忘他与贝鲁斯柯尼的密切友谊。他一向不隐瞒愿意为这位前老板效力，1日也表明愿意为义大利服务。

贝鲁斯柯尼因犯税务诈欺罪被判不得担任民选公职，明年才解禁。有人质疑，塔加尼是否只是永不放弃统治义大利欲望的贝老替身。

消息人士透露，欧洲人民党领导阶层2月要求贝鲁斯柯尼让塔加尼留在布鲁塞尔，说他们「需要他」。但根据义大利媒体报导，塔加尼犹豫多时后，仍不敌贝老坚持，答应出任总理。

由于这次义大利大选掀起反移民议题，而塔加尼欧洲议会议长身份代表着亲欧立场，有助化解欧盟对贝鲁斯柯尼在这次大选中与反欧派政党结盟的疑虑。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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