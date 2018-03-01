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此内容发布于2018年3月1日 下午11:20 最后更新 - 2018年3月1日 -23:20

（法新社罗马1日电） 义大利亿万富豪、媒体大亨贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）今天宣布，如果他领导的中间偏右阵营赢得4日国会大选，欧洲议会议长塔加尼（Antonio Tajani）将是总理人选。

贝鲁斯柯尼今天在他拥有的第五频道电视台（Canale 5）说：「我很高兴宣布这个好消息，现任欧洲议会议长打定主意，并且表态他有意愿领导中间偏右政党组成政府。」

贝鲁斯柯尼说：「他知悉整个欧洲事务。」贝鲁斯柯尼领导义大利前进党（Forza Italia）以及极右派的联盟（League）和义大利兄弟党（Brothers of Italy）所组成的右翼联盟。

贝鲁斯柯尼这个决定，势必与「恐欧派」盟友发生冲突，特别是同样具有总理野心的联盟领导人萨尔维尼（Matteo Salvini）。

贝鲁斯柯尼现年81岁，曾任3届义大利总理，因税务诈欺案定罪，无法再角逐总理大位。他先前曾暗示，塔加尼是他心中总理的最佳人选。

塔加尼以意气风发的企业家之姿，在1990年代初期首次踏入政坛至今，一直是贝鲁斯柯尼的亲密盟友。塔加尼协助贝鲁斯柯尼创立义大利前进党，并且在1994年选举时担任贝鲁斯柯尼的发言人。

64岁的塔加尼在推特上证实这项决定。塔加尼友善、精明，交友广阔，私下热爱收藏名贵手表。他在欧洲政坛打滚超过20年后，去年出任欧洲议会议长。

塔加尼过去是义大利广播电视公司、「新闻报」（Il Giornale）记者，能说法语、英语及西班牙语。他自1994年进入欧洲议会，在2008年到2010年曾任欧盟交通委员，2010年到2014年担任产业委员。

根据选前最后民调，贝鲁斯柯尼领导的阵营可望赢得4日国会大选，但可能无法取得多数席位。（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

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