此内容发布于2019年5月27日 上午7:35

（法新社罗马27日电） 义大利走极右民粹路线的联盟党（League）在欧洲议会选举胜出。各界预料，联盟党和另一个民粹疑欧势力「义大利五星运动」合组的国内政治联盟有可能出现变数。

欧洲议会选举在义大利已开出超过99%选票；其中，由副总理和内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）领导的联盟党得票率是34.3%，胜过五星运动（Five Star Movement）的17%。

联盟党在2014年欧洲议会选举的得票率为6%，在去年3月的义大利大选则仅取得17%选民支持。另一方面，五星运动在去年大选有高达32.5%得票率。此次欧洲议会选举结果可谓颠倒两党命运。

政治分析家佛利（Stefano Folli）在大报「共和报」（La Repubblica）撰文指出，联盟党胜出和五星运动人气陡降「对政府运作稳定性足以产生爆炸性影响」。

「我们谈的并非明天或后天之事，但导致政府崩溃的导火线已被点燃。」

佛利认为，欧元区第3大经济体义大利欲避免政治危机，唯一的方法就是让五星运动成为联盟党领袖的「驯服仆人」。

联盟党在欧洲议会选举中，藉强硬反移民立场和巧妙多媒体宣传手法，包括轰炸式散播萨尔维尼在义大利各地的活动自拍照，吸纳了部分五星运动和反对派的选票。

五星运动领袖、副总理迪马尤（Luigi Di Maio）今天语带挖苦地表示，联盟党之所以意外胜出，是因为发动无情的中伤诋毁攻势，而五星运动在选战初期拒绝反击。

「我们初期可能太安静、太纯洁了。如果这是我们的错，我会负责。」

欧洲议会选举结果让总理孔蒂（Giuseppe Conte）的处境益发尴尬。尽管他名义上未加入任何政党，也是萨尔维尼和迪马尤双方「乔」出的总理人选，却是经五星运动提名出线。

分析家指出，萨尔维尼可能会打破现有政治格局，结合其他右翼势力，另组联盟。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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