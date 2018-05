下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月18日 上午6:20 最后更新 - 2018年5月18日 -06:20

(法新社罗马18日电) 义大利反建制政党五星运动(Five Star Movement )和极右派联盟党(League)今天发表共同政策方案,其中没有提到单方面退出欧元区,但拒绝危机后采取的财政撙节措施。

五星运动发表的「政府变革合约」(Contract for the Government of Change)表示:「政府的行动将聚焦于削减公共债务计画,但不是以税收为主的岁入和撙节措施,过去这些政策没能达成目标,而是要透过振兴内需,提高国内生产毛额(GDP)。」

