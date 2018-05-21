下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月21日 上午10:20 最后更新 - 2018年5月21日 -10:20

（法新社罗马21日电） 义大利反建制政党五星运动和极右派联盟党今天将公布新政府总理人选，以结束本届大选没政党过半所造成两个多月的政治僵局。媒体看好知名度不高的律师兼法学教授孔蒂将出线。

五星运动（Five Star Movement）党魁迪马尤（Luigi Di Maio）和联盟党（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）将前往总统府，他们预定在格林威治时间15时30分（台北时间晚间11时30分）后，分别和总统马达雷拉（Sergio Mattarella）会面，正式提出总理人选。

总理人选必须先通过总统马达雷拉这一关，新内阁才能送交国会批准。

两党对于总理人选仍三缄其口，但义大利媒体看好54岁的孔蒂（Giuseppe Conte）。

孔蒂1964年诞生于南部普利亚省（Puglia）小镇沃尔图拉拉阿普拉（Volturara Appula），在法界和学界的表现令人印象深刻。

迪马尤曾在3月4日大选前，以内阁团队成员的身分介绍他，由他负责简化义大利恶名昭彰的官僚组织。

那是义大利民众第一次，更是目前唯一一次听说孔蒂。在选后组阁传闻中，即不见孔蒂的消息。五星运动后来和联盟党达成组阁协议。

孔蒂曾在英国剑桥大学、法国巴黎大学梭尔邦校本部和纽约大学等世界知名学府就学或从事研究。他在罗马开设一家律师事务所，目前在佛罗伦斯，以及罗马国际社会科学自由大学（Luiss University）教授法律课程。

孔蒂曾任义大利太空总署（Italian Space Agency ）董事、罗马商会（Rome Chamber of commerce）法律顾问和一些专门处理破产程序的保险公司的理监事。

Neuer Inhalt Horizontal Line