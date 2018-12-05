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此内容发布于2018年12月5日 下午11:20 最后更新 - 2018年12月5日 -23:20

（法新社洛杉矶5日电） 美国盖提博物馆与义大利政府为古希腊「胜利青年」铜像缠讼十多年，义大利最高法院本周下令归还铜像，盖提博物馆誓言力抗到底。

洛杉矶盖提博物馆（J. Paul Getty Museum）声明指出，这尊有2000多年历史的「胜利青年」（The Victorious Youth）铜雕像是1964年在国际海域发现的，于1977年由盖提博物馆合法买进。

盖提信托（Getty Trust）公关副总裁拉宾（Lisa Lapin）3日发布声明表示：「我们将继续捍卫对这尊雕像的合法权益。」

拉宾说，雕像已在洛杉矶公开展示近半个世纪，无论法律与事实层面，都无法支持归还给义大利政府。

她补充说，任何没收命令都违背美国法律和国际法。

盖提博物馆与义大利政府为这尊铜像缠讼十多年，义大利最高法院于3日下令盖提应归还铜像。胜利青年又名盖提铜像（Getty Bronze），是盖提博物馆展览品中最珍贵古董之一。

胜利青年被认为是出自留西波斯（Lysippos）之手，他生于西元前390年，为古希腊最杰出的三大雕塑家之一。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

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