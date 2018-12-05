义法院下令归还古希腊铜像 美博物馆力抗到底
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（法新社洛杉矶5日电） 美国盖提博物馆与义大利政府为古希腊「胜利青年」铜像缠讼十多年，义大利最高法院本周下令归还铜像，盖提博物馆誓言力抗到底。
洛杉矶盖提博物馆（J. Paul Getty Museum）声明指出，这尊有2000多年历史的「胜利青年」（The Victorious Youth）铜雕像是1964年在国际海域发现的，于1977年由盖提博物馆合法买进。
盖提信托（Getty Trust）公关副总裁拉宾（Lisa Lapin）3日发布声明表示：「我们将继续捍卫对这尊雕像的合法权益。」
拉宾说，雕像已在洛杉矶公开展示近半个世纪，无论法律与事实层面，都无法支持归还给义大利政府。
她补充说，任何没收命令都违背美国法律和国际法。
盖提博物馆与义大利政府为这尊铜像缠讼十多年，义大利最高法院于3日下令盖提应归还铜像。胜利青年又名盖提铜像（Getty Bronze），是盖提博物馆展览品中最珍贵古董之一。
胜利青年被认为是出自留西波斯（Lysippos）之手，他生于西元前390年，为古希腊最杰出的三大雕塑家之一。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）
法新社