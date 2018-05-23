义火车出轨 乘客：彷佛坠入地狱一片漆黑
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（法新社罗马24日电） 义大利媒体报导，一列火车昨夜在北部城市杜林附近出轨，造成2人丧命、18人受伤。一名乘客说，一切发生得非常突然，彷佛坠入地狱，四周一片漆黑。
电视台画面显示，这起事件发生在昨天深夜，当时有一列火车撞上停在平交道上的一辆大卡车，造成三节车厢出轨。
义大利铁路公司（RFI）在声明中说：「往返杜林（Turin）和伊夫利亚（Ivrea）的10027号区间车在深夜11时20分，撞上闯过栅栏停在平交道上的一辆大卡车。」
声明还说：「根据初步消息，火车司机不幸丧命，许多乘客受伤。」
路透社报导，义大利紧急服务单位今天表示有2死18伤。
根据义大利艾吉新闻社（AGI），第2名受害者以直升机送至杜林医院，最后伤重不治。
其他媒体报导，意外发生时，这名受害者人在伴随大卡车行驶的小货车里。
「义大利时报」（La Stampa）报导，这辆小货车行驶在大卡车前方，安然通过平交道，但后方的大卡车来不及通过，卡在铁道上。
媒体报导，其他许多伤者都在医院接受治疗，包括4名伤势严重的受害者。
艾吉新闻社报导，其中一名女性头部受伤，伤势严重，但她神智清楚。
23岁的马基欧里奥（Paolo Malgioglio）告诉义大利「晚邮报」（Corriere della Sera）：「一切发生得非常突然，我感觉火车突然断裂，然后发现自己陷入地狱，四周一片黑暗。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）
法新社