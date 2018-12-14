乌俄冲突持续 欧盟对俄经济制裁延长6个月

此内容发布于2018年12月14日 上午1:20

（法新社布鲁塞尔13日电） 俄罗斯与乌克兰因为亚速海（Azov Sea）冲突紧张再度升温，欧洲联盟（EU）领导人今天宣布，将把对俄罗斯的惩罚性经济制裁，再度延长6个月。

2014年7月，马来西亚航空（Malaysia Airlines）MH17班机在乌克兰上空被击落，造成298人死亡后，欧盟谴责这是亲俄反抗军发动的攻击，首次对俄罗斯祭出经济制裁。

这些制裁是针对俄罗斯整个经济部门，包括其有利可图的石油生意。

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）出席布鲁塞尔峰会时推文表示，由于俄罗斯在履行明斯克协议（Minsk Agreements）上完全没有进展，欧盟一致决议延长经济制裁。

由欧盟居中协调的明斯克协议，获莫斯科与基辅支持，是在2014年底首度敲定，之后在2015年初重修，但经常遭到违背。

俄罗斯部队上月扣留3艘欲从黑海经克赤海峡（Kerch Strait）前往亚速海的船舰及水手，让乌、俄冲突再次爆发。

欧盟和北大西洋公约组织（NATO）就这起事件谴责俄罗斯，声称这样的暴力没有任何理由，并要求将船员释放。

图斯克推文表示，欧洲理事会要求立即释放所有被拘留的乌克兰船员、归还船只，并让所有船只自由通行克赤海峡。（译者：李晋纬/核稿：张晓雯）

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