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此内容发布于2018年11月28日 下午11:50 最后更新 - 2018年11月28日 -23:50

（法新社莫斯科／克里米亚克赤28日电） 俄罗斯扣留3艘乌克兰海军船艇并指控乌克兰总统挑起这场危机后，美国总统川普扬言取消与俄国总统蒲亭在20国集团峰会场边会面的计画，但蒲亭对此并不以为意。

俄罗斯25日在2014年兼并的克里米亚（Crimea）附近扣留乌克兰船艇和船员，说他们非法进入俄罗斯水域，乌克兰否认这类指控。

西方国家担心，乌俄两国恐爆发更广泛冲突。川普昨天表示，可能取消原定本周稍后在阿根廷20国集团（G20）峰会场边与蒲亭会面的计画，以回应（俄国的）「侵略行动」。

若干乌克兰的西方盟友也不排除对俄罗斯实施新制裁的可能，俄罗斯经济恐因此面临打击。

乌克兰说，当局担心俄罗斯可能入侵，因此在全国部分地区实施戒严。

然而，蒲亭今天首度公开谈论这起发生在黑海的事件时表示，显然是乌克兰船艇犯了错，还说这起冲突不属于严重的边界问题，并且指控乌克兰总统波洛申科（Petro Poroshenko）挑起这场冲突，好拉抬他低迷的支持率。

蒲亭说，他依然希望在G20峰会场边会见川普，克里姆林宫也说，仍在为两人会面做准备，华府也没有通知莫斯科川蒲会取消。

蒲亭在莫斯科一场金融论坛谈及这起事件时说：「这无疑是挑衅。」「这是（乌克兰）总统在选举登场前策划的事件。他目前支持率仅排第5，因此必须做些什么。这起事件成了他实施戒严的藉口。」

白宫官员今天暗示，川普已聆听简报，了解相关情况，他正在考虑是否取消与蒲亭的会面计画，但迄今尚未做出决定。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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