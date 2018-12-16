乌克兰东正教会 脱离俄教会独立

此内容发布于2018年12月17日 上午12:50

（法新社基辅16日电） 乌克兰总统波洛申科宣布，乌克兰东正教会15日在首都基辅举行历史性的宗教会议后，通过成立独立于俄罗斯东正教会以外的新教会。此举料将激化乌克兰与俄罗斯的紧张关系。

周末的这场历史性宗教会议，是在基辅11世纪建成的圣苏菲雅大教堂（Saint Sophia Cathedral）举行，以建立独立于莫斯科以外的东正教会。

波洛申科（Petro Poroshenko）还宣布，宗教会议中选出乌克兰东正教会的新牧首：现年39岁的叶皮凡尼（Metropolitan Yepifaniy）。

乌克兰明年将举行大选，选情难以预料。波洛申科已把成立脱离俄国的教会作为他竞选承诺，他告诉乌克兰的主教们，国家会「尽其所能」朝创建新教区迈进，还说乌克兰的国家安全有赖「精神独立于莫斯科」。

基辅转向亲西方后，莫斯科于2014年兼并克里米亚，俄乌关系破裂，如今两国间紧张又延伸到宗教领域。

乌克兰这次的宗教会议寻求实现东正教君士坦丁堡牧首巴尔多禄茂一世（Ecumenical Patriarch Bartholomew I）一项里程碑决议，即承认乌克兰教会独立于俄国东正教会之外。

巴尔多禄茂一世今年10月的这个决定让莫斯科哗然；乌克兰教会过去一直是俄罗斯东正教会的分支，332年来一直受俄国教会监督。巴尔多禄茂一世的决定导致俄国东正教会切断与君士坦丁堡牧首间的所有关系。

基辅周末这场宗教会议目的，在于团结乌克兰境内各东正教会分支，整合成为单一的独立个体。

俄罗斯东正教会斥基辅这场宗教会议离经叛道。俄国教会发言人莱哥达（Vladimir Legoida）接受俄国官方电视台访问时指出，基辅的宗教会议「不具教会、宗教或福音的任何意义」，不会受到福音的泽庇。

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