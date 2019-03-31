此内容发布于2019年3月31日 上午9:05

（法新社基辅31日电） 乌克兰今天举行总统大选，在电视剧扮演总统的喜剧演员泽伦斯基真的问鼎元首大位，而且声势压倒总统波洛申科与前总理提摩申科，可望在首轮投票出线，他誓言为政坛带来新气象。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）唯一的从政经验就是在电视剧「人民公仆」（Servant of the People）扮演总统，这部热门连续剧本周将开始播出第3季内容。

41岁的泽伦斯基强调，他这回可不是在搞笑。他说：「这不是拍电影，而是真正的人生。我真的希望帮助乌克兰，帮助全国人民。」

他告诉法新社：「如果大家相信我，我也许可以带来一些改变。至少我可以尽可能多带领一些正派的新人进入政坛。」

他真的投入总统大选后，起初不被看好，似乎希望渺茫，但因民众不满政治人物贪腐以及生活水准停滞不前，他的支持度持续上升，如今已居于领先地位。

最新民调显示，泽伦斯基获得25%受访民众支持，领先「巧克力大王」出身的现任总统波洛申科（Petro Poroshenko）与号称「天然气公主」的前总理提摩申科（Yulia Tymoshenko）。

支持者认为，泽伦斯基为政坛注入一股清流。但也有批评者认为，他的政治主张含糊不清，而且乌克兰与东部亲俄罗斯分离主义派势力的战事尚未止息，不应冒险让政治素人执政。

泽伦斯基还遭一些人指控是亿万富豪柯罗莫伊斯基（Igor Kolomoysky）的「傀儡」，但他否认与这位富商有任何政治关联。

有人将泽伦斯基与演员出身的美国已故总统雷根（Ronald Reagan）相提并论。他作风独特，不爱政治集会，喜欢以喜剧宣扬理念，而且舍电视而善用社群媒体以影片传播讯息。

泽伦斯基出身乌克兰中部城镇克里维瑞格（Krivy Rig），已婚，有两个孩子。他大学时修习法律，但却投入戏剧事业。

如果当选乌克兰总统，泽伦斯基承诺推动落实明斯克和平进程，终结与东部分离主义势力的战争。

他一旦登上总统大位，将面临的难题不只有化解内战，还要带领4500万国民度过经济困境，以及扫荡无所不在的贪腐现象。

泽伦斯基承认：「没错，我没有经验。」但他也强调自己有足够能力执政，他表示，自己正努力学习，「我可不想表现得像个白痴」，而且周围有很多人帮忙，「我想我们可以成功」。

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