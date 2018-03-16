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此内容发布于2018年3月17日 上午12:50 最后更新 - 2018年3月17日 -00:50

（法新社乌克兰基辅16日电） 乌克兰今天表示，住在乌克兰的俄罗斯人将无法参与俄罗斯总统大选投票，因为将限制进入俄国驻乌克兰使领馆。

乌克兰内政部长阿瓦科夫（Arsen Avakov）表示：「2018年3月18日星期天，俄罗斯驻乌克兰基辅（Kiev）、哈尔科夫（Kharkiv）、敖得萨（Odessa）和利维夫（Lviv）的使领馆外，安全人员将不会放行俄罗斯国民进入投票。」

此举是为了报复俄罗斯并吞克里米亚（Crimea）。本次选举是俄罗斯自2014年接管克里米亚后首次举行总统大选。

阿瓦科夫在脸书表示：「乌克兰内政部指出，在乌克兰主权领土举行非法选举违反国际法的所有规范，令人无法接受。」

他也表明「俄罗斯对乌克兰进行侵略性混合战争」，并且「占据（乌克兰东部）顿内茨（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）部分地区」。

俄罗斯外交部批评乌克兰「公然干预俄罗斯联邦的内部事务」。

俄罗斯外交部指控，乌克兰当局表现得「义愤填膺」，且「向普通俄罗斯公民进行报复」。（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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