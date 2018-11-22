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此内容发布于2018年11月22日 下午10:35 最后更新 - 2018年11月22日 -22:35

（法新社基辅22日电） 肯德基在乌克兰基辅新开一家分店，地点就在乌克兰2013-2014年广场革命中扮演核心角色的独立广场，因此掀起众怒与抗议，肯德基分店情势所逼，仅开幕一天就暂停营业。

肯德基这家分店位于基辅独立广场（Maidan Square），就是2014年2月爆发血腥冲突时，曾充当临时医院的地方。革命期间位于独立广场的工会大楼（Trade Unions House）被大火烧毁。前总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）在这场革命遭推翻。

肯德基分店在昨天开幕，而这一天正是乌克兰展开革命的5周年纪念。

对许多乌克兰人而言，肯德基开在整修后的工会大楼中，是对在冲突中被警察与狙击手射杀的数十名牺牲者不敬。

极右派抗议者昨天在肯德基门前示威，其中有6人被逮捕。有网友在肯德基乌克兰公司的脸书页面发文严厉谴责，造成今天民愤扩大。

一则贴文写着：「你们（肯德基）怎么能在一个许多人为乌克兰自由而战、牺牲性命的地方开店？」

另一人则贴文警告说：「人们不会容忍这样的侮辱。」

面对如此愤怒，肯德基分店今天稍晚紧闭大门，挂上写着这只是「暂时」举措的牌子。

一名肯德基员工告诉记者说：「我们临时关门，至少到下周一。」

肯德基乌克兰分公司对这起骚动拒作评论，只在声明上表示，这家分店是品牌授权经营，并非是美国公司本身来经营。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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