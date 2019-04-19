此内容发布于2019年4月19日 下午9:35

（法新社基辅19日电） 有望坐上乌克兰总统大位的谐星泽伦斯基今天矢言打破陈旧的政治体制，此番言论出自他在体育场和现任总统波洛申科正面交锋的激烈辩论。乌克兰本周末将举行总统大选第2轮投票。

民调显示21日登场的第2轮决选中，41岁政坛新手泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）将轻易击败53岁总统波洛申科（Petro Poroshenko）。

两人今天在基辅奥林匹克体育场（Olympic Stadium）举办长达一小时辩论。泽伦斯基一度屈膝跪地，向命丧叛乱分子战火的罹难者致哀，促使波洛申科也照样单膝跪地致意。

两人在辩论会一开始互相握手，气氛正面，但之后随即展开唇枪舌战。

泽伦斯基以「我不是政治人物」一语，作为首次也是唯一一场总统选战政治辩论会的开场白。

他接着表示：「我只是一个简单的人，想要打破这个体制。」

泽伦斯基告诉波洛申科：「我是你犯的错误和许出承诺下产生的结果。」此言一出引发观众鼓掌叫好。

电视明星出身的泽伦斯基一开始表态参选被当作笑话，但由于乌克兰人民对腐败、经济问题以及和国内东部有俄国撑腰的叛乱分子发生冲突感到沮丧，泽伦斯基的人气后来居上，超越了当权的候选人。

警方指出，有2万多名观众出席这场辩论会。（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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