此内容发布于2019年6月19日 上午3:50

（法新社基辅19日电） 乌克兰总统泽伦斯基形容乌克兰美女是国家「品牌」的一部分，引发倡议人士与社群网站的愤怒反弹。

最近刚当选总统的泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）17日出访巴黎时表示：「游客总说乌克兰很漂亮，那里的食物很美味，而民众也非常美丽，特别是女性。」

曾是喜剧演员的他表示：「没错，是真的，那仍然是我们的品牌。」

在泽伦斯基这番言论后，乌克兰非政府组织人权资讯中心（Human Rights Information Centre）负责人佩琼齐克（Tetyana Pechonchyk）指出，乌克兰「真正的品牌」是性别歧视。

她在脸书上说：「换了总统，性别歧视依旧。」她回想起前总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）曾在瑞士达佛斯（Davos）世界经济论坛演讲时，开了有关乌克兰女性脱衣服的玩笑。

佩琼齐克提到，刚卸任的总统波洛申科（Petro Poroshenko）曾在记者会上称一名女记者「我的宝贝」。

而争取权益团体Insight LGBTQ也表示：「女人是人，不是品牌，女权就是人权！」

在此同时，「我不是你的品牌」（#Iamnotyourbrand）和「我不是你的观光品牌」（#Iamnotyourtourismbrand）这两个主题标签已在乌克兰的社群媒体疯传。

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