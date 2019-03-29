此内容发布于2019年3月29日 上午3:20

（法新社莫斯科29日电） 乌克兰总统大选将在31日展开第一轮投票，在莫斯科工作的乌克兰程式设计师柏马（Ruslan Burma）表示，自己也想投票，但这个愿望恐怕无法实现。

基于安全原因，基辅（Kiev）当局拒绝在俄罗斯境内的5个外交使馆开设投票所，目前有超过250万乌克兰公民在俄国生活。

为了投票离开俄国，对于柏马来说代价太高昂。因为害怕受牵连，柏马并非他的真名。

从2013年起就住在莫斯科，33岁的柏马告诉法新社：「这个星期天我的精神与家乡同在。我会在他们开票时紧候着。」

基辅当局指出，他们被迫关闭在俄国的投票所，以确保国人安全并预防俄国干预选情。

乌克兰外交部长克林金（Pavlo Klimkin）说：「在侵略国领土上确保选举流程是不可能的。」克林金口中的国家指的就是俄国。

乌克兰政府表示，在俄罗斯的公民能前往与俄国接壤的芬兰、乔治亚或哈萨克的乌克兰大使馆投票。

民调显示，喜剧演员出身的政坛新人泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）领先群雄，现任总统波洛申科（Petro Poroshenko）和前总理提摩申科（Yulia Tymoshenko）居后。（译者：王品轩/核稿：陈彦钧）

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