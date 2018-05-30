下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月30日 下午10:35 最后更新 - 2018年5月30日 -22:35

（法新社巴黎30日电） 批评克里姆林宫的俄罗斯流亡记者巴钦科（Arkady Babchenko）命案，实际上是乌克兰自导自演，目的是揪出有意对他不利的真凶，消息今天传出让外界松口气，但也引发众怒。

巴钦科传出遇害，但不到24小时后出现出人意料的发展，他好端端地出现在记者会上，承认参与「特别行动」，目的是揪出俄国暗杀计画的幕后黑手。

以下是主要相关各方反应一览：

●欧盟松口气

欧洲议会议长塔加尼（Antonio Tajani）稍早谴责这起谋杀案是「骇人的罪行」，但得知巴钦科没死后表示松了一口气。

欧洲联盟外交和安全政策高级代表茉格里尼（Federica Mogherini）的发言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）也有类似反应。

她推文说：「听到巴钦科还活着让人松口气。我们会持续追踪乌克兰有关当局的行动，期待此案更多细节披露。」

●俄国抨击「挑衅」

俄国外交部表示，巴钦科还活着是「好消息」，但谴责乌克兰设局目的是败坏俄国有关当局名声。「这场演出背后的真正动机现在开始一一揭露，十分明显又是反俄的挑衅行为。」

曾是巴钦科同事的俄国调查记者索达托夫（Andrei Soldatov）也质疑这场行动的价值，形容这是「越线，高手」。他在推特写道：「巴钦科是记者，不是警察…我们的工作性质关乎信任。」

「我很高兴他还活着，但他让记者和媒体的可信度进一步受损。」

●无国界记者组织怒批「可悲的伎俩」

无国界记者组织（Reporters Without Borders）谴责这是「可悲的伎俩」，警告说玩弄真相会有危险。

秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）告诉法新社，他对巴钦科人没事感到欣慰，但「乌克兰警方玩弄真相，无论动机为何，出这种伎俩…实在可悲，令人遗憾」。

他警告，这次的诈死「将无助于新闻自由的发展，这种事只要发生过一次，就会让人对其他所有政治暗杀案产生疑虑」。他是指近来若干批评克里姆林宫人士在乌克兰遭到谋杀事件。

Neuer Inhalt Horizontal Line