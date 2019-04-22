此内容发布于2019年4月22日 上午8:50

（法新社莫斯科22日电） 乌克兰谐星泽伦斯基当选总统，俄罗斯今天表示，现在谈能否与他合作还「言之过早」。

克里姆林宫（Kremlin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「要谈论总统蒲亭向泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）道贺或共同合作的可能性，还言之过早，唯有根据实际行动才能做出判断。」

培斯科夫说，俄罗斯「尊重乌克兰人民的选择」。

不过他另提及，居住在俄罗斯的乌克兰公民被禁止投票，「这使得整体选举的合法性遭受质疑」。

自从2014年基辅爆发群众抗争，推翻亲俄罗斯领导人后，乌克兰与俄国一直关系不睦。俄罗斯于同年并吞克里米亚（Crimea），并在东乌克兰冲突中力挺分离主义分子。东乌克兰冲突已造成约1万3000人丧命。

泽伦斯基昨天压倒性胜选后没多久，俄罗斯总理麦维德夫（Dmitry Medvedev）说，新领导人当选可能是「改善与俄罗斯合作关系的契机」。

不过他另指出，并未对乌克兰总统当选人抱持幻想。

至今从政经验仅限于在电视节目里扮演总统的泽伦斯基已承诺，将会沿袭前任总统厘定的亲欧盟路线，但他先前曾表明，也会尝试与俄罗斯改善关系。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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