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此内容发布于2018年2月11日 下午11:50 最后更新 - 2018年2月11日 -23:50

（法新社伦敦11日电） 英国慈善团体、世界知名的救援组织「乐施会」（Oxfam）遭踢爆，前任员工在赈灾期间发生召妓丑闻。英国政府下令要求所有的慈善团体重新检讨，不符规定的团体恐怕会被砍补助。

乐施会在上一个财政年度共从英国国际开发部（DFID）拿到3200万英镑（约新台币12.9亿元）补助款。

2010年海地大地震逾20万人死亡，「泰晤士报」日前揭露，当时乐施会海地分部主管、现年68岁的哈威梅伦（Roland van Hauwermeiren）在乐施会替他租用的别墅中召妓，2011年7月由内部成员告发。

这起召妓事件余波荡漾，「星期泰晤士报」（Sunday Times）报导，过去一年全英国的主要慈善机构中有超过120人被控涉及性骚扰，「令人担忧，恋童癖狼爪正伸向海外的救援组织」。

英国国际开发部大臣摩丹特（Penny Mordaunt）表示，她正发函给所有受到政府补助的慈善机构，要求加强防范员工之间的性骚扰事件，否则政府将停止补助。

她也向所有的慈善机构确认，这些慈善团体都已经将所有个案或个人的相关案情提交给主管机关。

乐施会将重新检讨这起事件，作为今年开始的独立评估一部分，革除这类难以接受的不检点行为，承诺改善员工的招募、督导与管理。

乐施会董事长汤姆森（Caroline Thomson）说：「对于前任员工的行为，光是感到震惊是不够的，我们必须而且将会从这当中学到教训，作为刺激我们改进的动力。」

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