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此内容发布于2018年6月21日 上午6:20 最后更新 - 2018年6月21日 -06:20

（法新社巴黎21日电） 慈善团体国际乐施会（Oxfam International）今天表示，西方国家超市利用他们的采购力强迫供应商降价，造成剥削，甚至强迫全球数以百万计农民劳动。

国际乐施会发布名为「是改变的时候了」（Ripe for Change）的报告，并表示：「尽管食品业获利数以十亿计美元，但生产我们粮食的数以百万计男男女女却陷入贫困，面临残酷的工作环境。」

报告指出：「从东南亚渔船的强迫劳动，到印度种茶业微薄的工资、南非葡萄园劳工饥寒交迫等问题，粮食供应链人权和劳工权利遭侵犯的现象屡见不鲜。」

国际乐施会去年在5国进行这项调查，记录了超市巨头「不公平的交易手段」，像是将价格定在可持续生产成本之下。

国际乐施会表示，这些超市巨头也不愿意为了最低薪资调高而提高价格。这样的手段让在供应链底部的劳工付出最惨痛的代价。

国际乐施会说，泰国海鲜处理厂超过9成劳工表示，他们上个月没有足够的食物，这些劳工中约8成是女性。

义大利许多农场劳工是移民，在蔬果农场工作的75%女性表示，她们或家人负担不起买食物的钱，因此少吃好几顿饭。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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