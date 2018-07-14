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此内容发布于2018年7月14日 下午11:50 最后更新 - 2018年7月14日 -23:50

（法新社伦敦14日电） 乔科维奇（Novak Djokovic ）获外界压倒性看好在明天决赛拿下个人第4座温布顿网赛男单冠军，不过这位塞尔维亚名将承认，过去一年表现一落千丈时，曾怀疑过自己。

31岁的「乔帅」曾是男网世界第一的好手，2016年在法国公开赛封王后，不仅拿下个人第12座大满贯金杯，还完成生涯大满贯霸业。

但今年在法网8强败北后，他世界排名来到12年新低，一度考虑不参加他2011、2014和2015年夺冠的温网。

不过，今天又看到昔日火力全开、��胸呐喊的乔帅，他在如史诗般的男单4强赛以6比4、3比6、7比6（11/9）、3比6、10比8淘汰西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal），明天将与南非选手安德森（Kevin Anderson）争冠。

谈到他2016年美网拿下亚军后首度重返大满贯赛决赛，乔帅说：「没错，我也曾自我怀疑、沮丧、失望过，质疑是否该继续下去。」

明天的决赛恐怕没那么好打，安德森迄今挥出172记爱司球，更开出史上第4快、时速达225.3公里的球。

乔帅称：「他毫无疑问打出生涯最佳表现，他赢了两场马拉松式5盘大战。我认为他反正没什么损失，将会放手一搏。」

「他会强劲发球、在场上发挥最大能耐。」

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