此内容发布于2019年6月21日 下午8:35

（法新社特比利西21日电） 尽管乔治亚警方昨天镇压行动造成240人受伤，抗议群众今天仍继续上街示威，要求提前举行国会选举，并要执政党寡头领袖艾万尼斯维利（Bidzina Ivanishvili）交出大权。

约1万5000人聚集在位于前苏联小国乔治亚首都特比利西（Tbilisi）的国会大楼前，不满艾万尼斯维利和他隶属的执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）对国家的控制。

抗议群众希望有关当局展开选举改革，接着提前举办国会选举。他们也要求内政部长下台。

部分示威者高举标语，上面写着「拒绝苏联」（USSR）和「不要对我们开枪－我们是你们的子民」。

一名19岁学生说：「艾万尼斯维利必须走人，他的整个傀儡政府必须下台。」另一名抗议人士指控艾万尼斯维利是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的走狗。

这波示威源起一名俄罗斯国会议员昨天在乔治亚国会议长座位上发表演说，极具争议性举动引发民众不满。

乔治亚与俄罗斯2008年曾因乔治亚分离主义地区阿柏克兹亚（Abkhazia）和南奥赛提亚（South-Ossetia）的问题爆发冲突，事隔11年，两国依旧关系紧张。

今天稍早，乔治亚国会议长在抗议民众施压下宣布辞职。

根据卫生部统计，昨天至少有160名示威者和80名员警受伤，警方当时对群众发射橡胶子弹和催泪瓦斯。另有超过300人遭逮捕。（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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