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此内容发布于2018年6月14日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月14日 -01:35

（法新社乔治亚首都特比利西13日电） 乔治亚大规模示威不断，凸显政府支持度骤跌后，总理科维利卡什维利（Giorgi Kvirikashvili）今天宣布辞职。

科维利卡什维利在电视演说中表示，做出辞职决定，是因为「和（执政党）党主席」、亿万富翁出身的前总理艾万尼斯维利（Bidzina Ivanishvili）「有许多根本上的不同」。

上任两年半的科维利卡什维利宣布请辞，正是民众越来越不满政府对经济的处理方式，以及近月大规模示威频传之际。

6月1日，数千人走上首都特比利西（Tbilisi）街头，指控一起谋杀案审判有政治力介入，要求科维利卡什维利下台。

接着特比利西地铁员工大罢工，让这个有120万市民的城市公共运输几近瘫痪。

5月间，数千人在特比利西集会，抗议警方铁腕搜索两间人气夜店以及政府严厉的反毒政策，并要求科维利卡什维利和内政部长卡哈利亚（Giorgi Gakharia）下台。

科维利卡什维利2015年12月起担任总理，现年50岁。

根据乔治亚宪法，总理请辞，内阁也须总辞。接着执政党有7天时间提名新总理，再由大致上为名义元首的总统来任命总理。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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