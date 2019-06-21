此内容发布于2019年6月21日 上午8:05

（法新社特比利西21日电） 乔治亚民众因不满一名俄罗斯国会议员从乔治亚国会议长座位发表演说，昨天大规模抗议，至少造成240人挂彩。乔治亚国会议长今天宣布辞职，反对党则号召示威直到国会解散。

前苏联共和国乔治亚和俄罗斯不睦，两国2008年曾为乔治亚分离主义地区阿柏克兹亚（Abkhazia）和南奥赛提亚（South-Ossetia）开战，乔治亚吞败。因此俄罗斯国会议员盖夫里洛夫（Sergei Gavrilov）昨天在乔治亚国会议长座位发言，争议性十足，也引发乔治亚人强烈抗议。

乔治亚首都特比利西（Tbilisi）昨天下午涌现约1万名抗议人潮聚集国会外，他们试图进入国会庭院时遭到警方推挡。集会随后大致和平进行，直到午夜官方暴力镇压，警方对群众发射橡胶子弹和催泪瓦斯，数百名持棍棒镇暴警察殴打抗议者，并逮捕数十人。

乔治亚卫生部今天表示，至少有240名抗议人士和警员在深夜冲突中受伤，其中102人被送往特比利西的医院。

乔治亚反对党联盟「联合反对」（United Opposition）的领袖瓦夏德兹（Grigol Vashadze）今天稍早告诉法新社：「乔治亚人民和反对党要求国会提前改选，且议长和内政部长下台。」

瓦夏德兹还表示：「我们将继续号召群众和平示威，直到这些要求实现。」他说，今天晚间7时将再度举行集会。

克里姆林宫今天则谴责乔治亚的抗议行动是「反对俄罗斯公民的挑衅示威」。克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）对记者表示：「昨天乔治亚发生的一切完全是恐俄挑衅」，俄方呼吁予以「严厉谴责」。

乔治亚执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）的秘书长卡拉德兹（Khakha Kaladze）今天则召开记者会表示：「国会议长科巴伊泽（Irakli Kobakhidze）决定下台，是证明符合我党设定的高负责标准，而不是向不负责任的反对党提出的要求妥协。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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