下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月29日 下午9:05 最后更新 - 2018年11月29日 -21:05

（法新社特比利西29日电） 出生于法国的乔治亚前外交部长佐拉比契维利（Salome Zurabishvili）昨天当选成为乔治亚第一位女总统，今天在野党领袖痛批这是选举舞弊的结果，并号召抗议。

乔治亚选举委员会表示，根据已全部开出的票数，隶属执政党乔治亚之梦（Georgian Dream）的佐拉比契维利在第2轮投票以59.52%得票率当选。

她的对手瓦夏德兹（Grigol Vashadze）是流亡的前乔治亚总统萨卡希维利（Mikheil Saakashvili）的联合国家运动党（United National Movement）以及另外10个反对派政党联盟共同支持的候选人，得票率为40.48%。

佐拉比契维利表示，她的当选对女性来说是个进步，也让乔治亚这个前苏联共和国离欧洲更近了。

她胜选后告诉记者说：「现在重要的是向大家展示这个国家选择了欧洲。出于这个目的，乔治亚人民选择了欧洲女总统。」

但反对派领袖指控当局买票和做票，拒绝接受这个结果。

瓦夏德兹说：「我们不承认选举结果，我们要求提前国会选举。」并号召12月2日在首都特比利西（Tbilisi）举行「大规模和平示威游行」。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line