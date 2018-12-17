乔治亚首位女总统就职 场外反对派抗议

此内容发布于2018年12月17日 上午1:50

（法新社乔治亚泰拉维16日电） 乔治亚首位女总统佐拉比契维利今天宣誓就职，典礼场外，反对派人士示威抗议。

法国出生的佐拉比契维利（Salome Zurabishvili）隶属执政党乔治亚之梦（Georgian Dream），在上个月第2轮投票中，以59.52%得票率当选。反对党指称选举被操纵，国际观察人士则说国家资源遭不公平运用。

66岁的佐拉比契维利成为乔治亚第一位女总统，选择东部城镇泰拉维（Telavi）一座18世纪宫殿举行就职典礼。

乔治亚是总理和政府执掌行政权，总统主要扮演仪式性角色，但在国际场合仍是国家领袖。

佐拉比契维利寻求加强与西方国家关系，以对抗俄罗斯的影响力。

这次总统大选中，她的对手瓦夏德兹（Grigol Vashadze）是流亡的前总统萨卡希维利（Mikheil Saakashvili）所属联合国家运动党（United National Movement）以及另外10个反对派政党联盟共同支持的候选人，第2轮得票率为40.48%。

佐拉比契维利由执政党前总理艾万尼斯维利（Bidzina Ivanishvili）所支持。艾万尼斯维利为乔治亚首富，在2013年自总理职位下台，执政仅一年，但他仍被视为乔治亚的实际统治者。批评者指内阁重要职位都是艾万尼斯维利的人。（译者：纪锦玲/核稿：郑诗韵）

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