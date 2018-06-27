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此内容发布于2018年6月27日 上午6:35 最后更新 - 2018年6月27日 -06:35

（法新社吉隆坡27日电） 一名心急如焚的国内线乘客指控，马航把他托运的猫弄丢了。

库玛（Kiran Kumar Nesarajah）上脸书发文说，马来西亚东部纳闽岛（Labuan）一个机场的地勤人员，在飞机起飞前，让他的宠物跑到跑道上。

猫待在宠物运输笼而且已经上锁。但库玛宣称，完成宠物托运手续后，又有人打开运输笼，却不知道怎么正确关好，害他的猫跑掉。

库玛本周稍早在贴文写道：「这下我们走失、受惊吓的猫躲到机场跑道的排水管里去了。」

他表示，航空公司员工仅搜寻10分钟就放弃，然后飞机就飞往吉隆坡。

库玛说，飞机降落吉隆坡后，「机组人员和地勤一问三不知。没有一通电话，没有人解释发生什么事」。

马来西亚航空公司（Malaysia Airlines）发声明表示，正在调查这起事件。声明指出：「马航认真照顾所有货物，正在调查这起事件。」

2014年接连遭逢MH370航班失踪、MH17航班在乌克兰上空遭击落事件，使马航陷入危机。这家一直亏损的公司因这两起不幸而乏人问津，濒临破产。（译者：叶俐纬/核稿：何宏儒）

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