此内容发布于2019年6月20日 上午8:35

（法新社平壤20日电） 就在北韩最高领导人金正恩与中国国家主席习近平各自面临来自美国总统川普的挑战之际，金正恩今天欢迎习近平到访北韩，这是一次历史性会晤，以巩固不稳定的同盟关系。

金正恩已4度赴中访问，而北韩日益殷切期盼习近平回访，据外交人士指出，中国一直在等待时机，观察金正恩与川普的核谈判如何进展。

不过北京与美国的贸易谈判上月遭遇阻碍，部分分析家指出，与川普下周在日本举行的20国集团峰会（G20）会晤前，习近平正在寻求谈判筹码。

根据中国中央电视台（CCTV）报导，平壤市区到处悬挂中华人民共和国国旗，成千上万民众沿着街道列队欢迎，这是外国领导人造访封闭北韩的标准程序。北韩当局擅长展示壮观欢迎秀。

北韩在锦绣山太阳宫欢迎习近平到访，这是一项前所未有举措。那里是安置金正恩的祖父金日成与父亲金正日遗体供人凭吊的陵墓所在。

新华社报导说，两人随后举行正式会谈，

北韩国营媒体、执政党喉舌「劳动新闻」（Rodong Sinmun）在首页头版，以习近平的彩色照片搭配简介，报导他的来访。

劳动新闻的社论指出，值「复杂国际关系」之际的这次访问，显示北京领导高层「高度重视双方友谊」。

社论也指出：「对于拥有像中国人民这样值得信赖且亲密的朋友，北韩人民感到自豪。」（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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