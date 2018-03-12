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此内容发布于2018年3月12日 上午9:05 最后更新 - 2018年3月12日 -09:05

（法新社北京12日电） 中国人大会议昨天表决通过废除国家主席任期限制，习近平将可无限期延任，中国专家凯利表示，废除任期限制就像是场政变。但除习近平外，没人知道为什么，还有他葫芦里卖什么药。

北京顾问公司齐纳百思（China Policy ）研究部门主管凯利（David Kelly）说：「过去有太多一厢情愿的看法，太多的志得意满，认为西方有如山丘上的一盏明灯。」

北京方面的看法却迥然不同：「在大金融危机后…中国可以说自己是唯一没倒下的国家，西方已经证明它制度的失败。」

人大代表主张习近平需要更多权力去实现他的使命：让中国再度伟大、打击猖獗的贪腐。习近平在修宪延任外，还将成立国家级反贪腐机构，拥有严惩和肃清的权力，这些目标近在咫尺。

其他人则不吃这套。乔治亚理工学院（Georgia Institute of Technology）的中国专家王飞凌说：「对某些人来说，这固然可能对北京的『一贯性』提供更多保证，但对中国海内外来说，也可能是幻灭或反挫，尤其是对自由派和亲中支持者。」

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