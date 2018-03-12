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此内容发布于2018年3月12日 上午9:20 最后更新 - 2018年3月12日 -09:20

（法新社北京12日电） 中国国家主席习近平2012年成为国家领导人时，各界看好他将带来政治改革的新时代。但在他推动修宪延任后，情势完全改观。

人大会议昨天在历史性表决通过废除国家主席任期限制，不但对手吃惊，盟友也意外。习近平家族曾在昔日毛泽东独裁统治下饱受磨难，没人能料到他有朝一日会推翻当初为了避免重蹈强人政治覆辙而建立的领导人接班制度。

2013年，「纽约时报」（NYT）记者纪思道（Nicholas Kristof）在评论文章中写道，习近平将带头进行新一波经济改革，同时可能松绑部分政治限制。

纪思道当时预言：「毛泽东的遗体将被移出天安门广场的纪念堂…诺贝尔和平奖得主刘晓波将从狱中获释。」

事实却恰恰相反。毛泽东至今仍长眠天安门，刘晓波则于去年不幸病逝狱中，成为纳粹德国以来第一位被关到死的诺贝尔奖得主。

看走眼的不只纪思道一人。中国海内外不少记者、政治人物和分析家都对这位在文化大革命中成年、并将女儿送到美国哈佛大学的领导人，有着高度的期望。

伦敦国王学院（King's College）的刘氏研究院（Lau China Institute）主任布朗（Kerry Brown）告诉法新社，认为「习（近平）是改革者，不啻是痴心妄想，就如认为胡（锦涛）、邓（小平）是改革者」。

「我们想像中的局面永远不会成真。」

习近平2012年成为中共中央委员会总书记时，中国的未来看起来大不同：社群媒体出现使公共辩论空间大幅增加、经济自由化、律师对抗政府滥权、华南小村乌坎甚至迫使当局允许举行一场民主选举。

但自那之后，局势180度大转变：网路、民间企业、人权人士和乌坎都在习近平紧握权力下遭到打击。

总部设于北京的顾问公司齐纳百思（China Policy ）研究部门主管凯利（David Kelly）说：「过去有太多一厢情愿的看法，太多的志得意满，认为西方有如山丘上的一盏明灯。」

北京方面的看法却迥然不同：「在大金融危机后…中国可以说自己是唯一没倒下的国家，西方已经证明它制度的失败。」

凯利说，废除任期限制就像是场政变。但除习近平外，没人知道为什么，还有他葫芦里卖什么药。

人大代表主张习近平需要更多权力去实现他的使命：让中国再度伟大、打击猖獗的贪腐。习近平在修宪延任外，还将成立国家级反贪腐机构，拥有严惩和肃清的权力，这些目标近在咫尺。

其他人则不吃这套。乔治亚理工学院（Georgia Institute of Technology）的中国专家王飞凌说：「对某些人来说，这固然可能对北京的『一贯性』提供更多保证，但对中国海内外来说，也可能是幻灭或反挫，尤其是对自由派和亲中支持者。」

纪思道这次依旧再作预测。他在推特上写道：「中国的帝制在清朝不太行得通。我猜想习氏王朝也将犯下同样错误。」

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