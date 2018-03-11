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此内容发布于2018年3月11日 上午10:20 最后更新 - 2018年3月11日 -10:20

（法新社北京11日电） 中国全国人民代表大会今天通过修宪，取消国家主席任期限制，让现任主席习近平可以无限期延任。各地人大代表都表态拥护习大大延长任期，但网民不以为然，有人讽刺宛如回到清朝。

来自黑龙江省的女人大代表朱秀琴（Ju Xiuqin，译音）呼应中共说法，认为解除任期限制获得「群众」一致支持。她说：「这是全民的迫切愿望。」

不过，这项修宪案的表决结果在微博激起负面评论，一位用户不顾当局的审查留言说：「我们完了。」另一个人则说：「我们回到了清朝。」

中共宣称群众一致主张删除宪法中这项任期限制，但对修宪案一直秘而不宣，直到2月25日才由国营媒体披露，距离人大开议只剩一周。

来自山东省的代表窦彦礼（Dou Yanli，译音）说：「习近平主持过许多重要的计画，例如经济改革和打贪。大家有共识，我们支持他有更多时间完成工作。」

不过，社运人士担心，取消任期限制后，习近平会把他的社会主义意识形态愿景施加于社会的每个层面，可能导致进一步加强对媒体、民间社会和宗教原已严格的控制。

自从这项修宪案宣布后，网路审查人员就封杀「我不同意」和「皇帝」等用词，甚至是「维尼熊」（Winnie the Pooh）的影像，因为许多人以这个卡通人物比喻为习近平。

指控当局在人大会议期间强迫他离开北京的异议人士胡佳批评，这项修宪「不合法」。

他表示：「习近平要求所有的人都遵守宪法，然后利用修宪让自己居于宪法之上。他将宪法当成约束所有官员和人民的终极法律武器。」

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