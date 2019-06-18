此内容发布于2019年6月19日 上午12:20

（法新社首尔19日电） 中国国家主席习近平在启程前往平壤进行2天国是访问前夕，今天在北韩国营媒体罕见发表署名文章，称北京当局与北韩之间的友谊可谓「历久弥坚金不换」。

习近平应北韩领导人金正恩之邀，将于20至21日前往平壤进行访问。

这篇刊登在「劳动新闻」（Rodong Sinmun）的文章提及，习近平表示北京愿与平壤携手合作，共谋东亚地区「长治久安」之计。

习近平在文中说，中方愿与北韩及有关方「加强沟通和协调，共同推动半岛问题的对话协商取得进展，为地区和平稳定和发展繁荣作出积极贡献」。

据刊于「劳动新闻」的这则文章，习近平表示，中国北韩2个亚洲国家将「加强战略沟通和交流互鉴」。

习近平在文章中强调，今年是中国北韩建交70周年，两国邦谊可说是「历久弥坚金不换」。

此行将让习近平成为14年来首位访问北韩的中共最高领导人。上一次访问北韩的中共总书记、中国国家主席是胡锦涛，时间是在2005年。

习近平出访北韩的时间点可能让白宫有些错愕，因再一周日本大阪举行的20国集团（G20）高峰会就将登场，美国总统川普预料将在会中与习近平会晤，讨论拖延已久的美中贸易争端。

分析家认为，习近平这趟北韩行意在向川普暗示中方在北韩握有影响力，并力挺金正恩。（译者：王品轩/核稿：蔡佳敏）

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