此内容发布于2019年3月24日 上午3:35

（法新社巴黎24日电） 中国国家主席习近平今天将抵达法国访问，从蔚蓝海岸展开他的欧洲之旅最后一站。由于法国总统马克宏正期盼组成欧洲联合阵线对抗中国的全球企图心，他和习近平的互动备受关注。

习近平将从地中海城市尼斯（Nice）开始他的法国行，并将短暂拜访邻近的摩纳哥侯国（Principality of Monaco），随后才和马克宏（Emmanuel Macron）举行一对一会谈。

习近平25日将和马克宏一同前往巴黎，展开正式国是访问行程。这是习近平2014年首次前来国是访问后第2度访法，今年也是法国前总统戴高乐（Charles de Gaulle）创西方国家先例、和共产中国建立外交关系的55周年。

外界预期法中两国将签署一连串合作协议，涵盖核能发电、航太和洁净能源倡议，其中部分协议可能包含有利可图的合约。

不过，习近平的到访，对马克宏构成格外重大的挑战。这位法国总统一方面想深化欧洲联盟（EU）和中国的关系，但也主张反抗北京与日俱增的影响力。

欧洲对于中国科技巨擘华为的不信任，便是彼此关系日益不稳定的明显例子。华为眼看将成为第5代行动通讯技术（5G）的主导企业。

马克宏21日在布鲁塞尔表示：「在气候行动和多边政策方面，我们有许多合作空间；但我们也必须捍卫自身利益。」

马克宏还赞扬欧盟已对中国带来的挑战「觉醒」。因为即使中国已是欧洲最大贸易伙伴国，欧盟如今视中国为「对手」。

一名马克宏的幕僚表示：「现实是世界已大幅改变，中国今非昔比，我们现在是和一个非常重要的伙伴国打交道。」

德国总理梅克尔（Angela Merkel）和欧盟执行委员会（EU Commission）主席荣科（Jean-Claude Juncker）26日将加入马克宏和习近平，一同探索彼此意见「共通点」，为4月将在布鲁塞尔召开的欧中高峰会做准备。

习近平前一站访问义大利时，获罗马签署多项加入中国「一带一路」计画的合作备忘录（MOU）。义大利政府这项举动已激怒欧盟伙伴。

马克宏预料将加强向习近平要求改善两国市场准入的「对等性」。法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）22日告诉法国BFM电视台：「若我们将讨论一条新丝路，这条路必须是双向通行。」

另一方面，由于全球正在进行重要的5G网络铺设规划，华为引发的疑虑也是另个争议焦点。

美国虽正在施压欧洲盟邦勿使用华为的技术，但法国至今尚未排除使用华为设备，且摩纳哥也已和华为签约，最快今年内就会推出5G网路。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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