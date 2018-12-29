打印 习近平：美中领袖都盼双方关系稳定向前发展 此内容发布于2018年12月29日 下午12:20 最后更新 - 2018年12月29日 -12:20 （法新社北京29日电） 中国国家主席习近平今天与美国总统川普通电话时表示，美中领袖都赞同推动双方关系稳定向前发展。 新华社报导，习近平也表示，两国工作团队正努力落实他与川普在阿根廷会晤达成的重要共识。 他并表示：「希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成既互利双赢、又对世界有利的协议。」 习近平指出：「当前，中美两国关系正处于一个重要阶段。」 他表示：「中方高度重视中美关系发展，赞赏美方愿发展合作和建设性的中美关系。」 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体