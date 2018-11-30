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此内容发布于2018年11月30日 上午9:50 最后更新 - 2018年11月30日 -09:50

（法新社纽约30日电） 从贩卖机买一只山羊捐给贫困家庭的构想，如今已在美国纽约、英国伦敦和菲律宾马尼拉等地实现，这项义举由摩门教和联合国儿童基金会（UNICEF）等慈善机构发起。

这个构想很简单：这台贩卖机不卖零食，改贩售色彩鲜艳的盒子，价格从2美元至200美元不等，这些盒子以图案呈现国内外贫困家庭的需求。

捐赠者可以选择捐赠任何东西，从钓饵（2美元）到可以供养家庭的一头牛（150美元）。

其他还包括小儿麻痹疫苗、缝纫机或当地使用的纽约地铁图。

捐赠者选择一个盒子，再以信用卡支付后，「礼物」会掉到贩卖机底下洞口，这纯粹是象徵性操作过程，因为这些盒子全是空的，上头仅有礼物的图样。

但这已足以让部分路人掏出钱包。

曼哈顿（Manhattan）房地产经纪人布瑞南（Julie Brannan）说：「这个构想很棒。」她在赴约的路程中因此停下来。

「我选择给女孩的卫生棉包，因为有些地方的女孩生理期期间，不能去学校上课，我之前听说过，因此这是很适合捐赠的物品。」

摩门教（Mormon Church）纽约发言人柯克（Ryan John Koch）表示，贩卖机去年最初在犹他州盐湖城（Salt Lake City）市中心试水温，假期期间募得55万美元，平均每人捐赠25美元。盐湖城是摩门教总部所在。

这项计画扩及5座城市，包括亚利桑那州吉尔伯特（Gilbert）、纽约、伦敦和马尼拉。

柯克表示，这些贩卖机将摆放至12月30日，所有募得款项将捐赠给合作机构。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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